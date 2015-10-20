Кабмин просит депутатов одобрить "открытое небо" между Украиной и США

Кабинет министров Украины внес на ратификацию в Верховную Раду соглашение между правительствами Украины и США о воздушном сообщении, что позволит упростить механизм взаимодействия между странами в сфере авиаперевозок.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1086-р от 19 октября.

"Подать на ратификацию Верховной Радой Украины соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, заключенное в г. Вашингтон 14 июля 2015 года", - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля текущего года в ходе инвестиционного форума Украина-США в Вашингтоне министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подписал договор о совместном авиационном пространстве с США.

В июне Верховная Рада ратифицировала соглашение о воздушном сообщении с Великобританией. В правительстве отметили, что ратификация соглашения позволит усовершенствовать порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между странами, а также обеспечит создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних связей между Украиной и Великобританией.