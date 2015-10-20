УЖСК ищет нового оператора для питания в скоростных поездах

Государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) признало несостоявшимся проведенный 20 августа этого года конкурс по определению оператора для предоставления услуг питания пассажирам скоростных поездов категорий "Интерсити+" и "Интерсити".

"В связи с тем, что победитель конкурса своевременно не приступил к выполнению взятых на себя обязательств, конкурс от 20 августа 2015 года признан несостоявшимся", - сказано на сайте УЖСК.

В этой связи УЖСК сообщила о намерении провести следующий конкурс в конце ноября – начале декабря 2015 года.

"Для учета предложений в конкурсной документации предприятие в ближайшее время планирует провести встречу с потенциальными операторами услуг. До определения нового победителя конкурса предоставление услуг питания для пассажиров поездов "Интерсити+" и "Интерсити" осуществляется существующим оператором", - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что с целью адаптации к потребностям пассажиров УЖСК внесла изменения в организационную структуру программного обеспечения, так, с 1 ноября 2015 года пассажиры скоростных поездов категории "Интерсити+" смогут одновременно при оформлении проездного документа осуществлять заказ чая через железнодорожные кассы.

Кроме того, учитывая пожелания пассажиров, предприятие достигло согласия с существующим оператором и с 16 октября 2015 года последний снизил стоимость продуктов питания в скоростных поездах "Интерсити+" и "Интерсити" на 10%, а с 1 ноября 2015 года планируется снижение еще на 10%.

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Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 "Тарпан" и двух поездов с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.