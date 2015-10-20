УЖСК ищет нового оператора для питания в скоростных поездах
В этой связи УЖСК сообщила о намерении провести следующий конкурс в конце ноября – начале декабря 2015 года.
Государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) признало несостоявшимся проведенный 20 августа этого года конкурс по определению оператора для предоставления услуг питания пассажирам скоростных поездов категорий "Интерсити+" и "Интерсити".
"В связи с тем, что победитель конкурса своевременно не приступил к выполнению взятых на себя обязательств, конкурс от 20 августа 2015 года признан несостоявшимся", - сказано на сайте УЖСК.
В этой связи УЖСК сообщила о намерении провести следующий конкурс в конце ноября – начале декабря 2015 года.
"Для учета предложений в конкурсной документации предприятие в ближайшее время планирует провести встречу с потенциальными операторами услуг. До определения нового победителя конкурса предоставление услуг питания для пассажиров поездов "Интерсити+" и "Интерсити" осуществляется существующим оператором", - подчеркивается в сообщении.
Также сообщается, что с целью адаптации к потребностям пассажиров УЖСК внесла изменения в организационную структуру программного обеспечения, так, с 1 ноября 2015 года пассажиры скоростных поездов категории "Интерсити+" смогут одновременно при оформлении проездного документа осуществлять заказ чая через железнодорожные кассы.
Кроме того, учитывая пожелания пассажиров, предприятие достигло согласия с существующим оператором и с 16 октября 2015 года последний снизил стоимость продуктов питания в скоростных поездах "Интерсити+" и "Интерсити" на 10%, а с 1 ноября 2015 года планируется снижение еще на 10%.
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Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 "Тарпан" и двух поездов с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.