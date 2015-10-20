Авиасообщение России с внешним миром сходит на нет - Bloomberg

Речь, в частности, идет о немецкой Lufthansa, британской British Airways и скандинавской SAS, передает Газета.RU со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеРосавиация предлагает Украине переговоры по авиасообщениюС начала зимнего расписания полетов (то есть, через неделю) Lufthansa отказывается от 15 рейсов, что составляет около 25% общего объема рейсов авиакомпании в Россию. Австрийское подразделение компании, в частности, откажется от полетов в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, сосредоточившись на полетах в Москву и Краснодар, швейцарское подразделение также прекратит сообщение из Цюриха в Санкт-Петербург. В общей сложности количество рейсов в Россию будет снижено до 63 в неделю.

SAS намерена приостановить авиасообщение между Копенгагеном и Москвой в марте, British Airways намерены поставить на маршрут Лондон — Москва менее вместительные суда: заменив лайнеры Boeing 747 и Boeing 777 самолетом A321.

Агентство отмечает, что заменить крупных игроков помогут лоукостеры, среди которых испанская Vueling и чешская Czech Airlines.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины 28 сентября сообщила о выполнении всех необходимых процедур по уведомлению российских авиакомпаний о вводимых против них санкциях со стороны Украины. Попавшим в санкционный список российским авиакомпаниям не будут выданы разрешения на выполнение рейсов в украинские города с начала зимней навигации 2015/2016 гг. – 25 октября.

После этого 29 сентября Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении с 25 октября запрета на полеты в Россию.

Затем Росавиация предложила Украине сесть за стол переговоров.