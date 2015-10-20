Британская компания Adam Smith презентовала концепцию реформирования таможни

Британская консалтинговая компания Adam Smith представила на рассмотрение Государственной фискальной службы свою концепцию реформирования таможенного направления службы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГФС Роман Насиров.

“Только что провел встречу с представителями британской консалтинговой компаний Adam Smith. Сегодня компания представила свою концепцию участия в реформировании таможенного направления”, - написал Насиров.

Читайте такжеЯценюк призвал назначать в налоговую и таможню людей "не из системы"Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в рамках выполнения поручения Кабинета министров о передаче 4 украинских таможен в управление западным компаниям ожидает соответствующих предложений от западных партнеров.

В июле Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.

В конце июля глава правительства сообщил, что поручил руководству ГФС организовать и выписать условия для конкурса по отбору управляющей таможнями компании.