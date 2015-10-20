Британская компания Adam Smith презентовала концепцию реформирования таможни
Она представлена Государственной фискальной службе.
Британская консалтинговая компания Adam Smith представила на рассмотрение Государственной фискальной службы свою концепцию реформирования таможенного направления службы.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГФС Роман Насиров.
“Только что провел встречу с представителями британской консалтинговой компаний Adam Smith. Сегодня компания представила свою концепцию участия в реформировании таможенного направления”, - написал Насиров.
Читайте такжеЯценюк призвал назначать в налоговую и таможню людей "не из системы"Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в рамках выполнения поручения Кабинета министров о передаче 4 украинских таможен в управление западным компаниям ожидает соответствующих предложений от западных партнеров.
В июле Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.
В конце июля глава правительства сообщил, что поручил руководству ГФС организовать и выписать условия для конкурса по отбору управляющей таможнями компании.