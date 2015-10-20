Украинцам раскроют тайну ремонта дорог

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

Согласно этому документу будет раскрыта информация по ремонту дорог. Свои подписи под ним поставили министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, директор международного секретариата CoST Питер Метьюз и глава Укравтодора Андрей Батышев.

"Наша цель - показать людям, что контролировать действия власти можно и нужно. Под бдительным оком украинские деньги, которые собираются по налогам на ремонт дорог, больше не будут закапываться в асфальт и оседать в карманах чиновников и недобросовестных подрядчиков. Это наш следующий важный шаг на пути к полной прозрачности и качественного контроля общественности за расходованием государственных средств", - заявил Пивоварский.

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По словам представителей Мининфраструктуры, первые результаты работы будут представлены на обозрение общественности уже в феврале 2016 г. Обнародованию подлежат стоимость заключенных контрактов, участники и победители тендеров, индикаторы изменений к контрактам подряда, изменения стоимости контрактов и причины этих изменений. Также будет представлена другая информация Укравтодора и Служб автомобильных дорог в областях.

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"Сегодня Украина сталкивается с серьезными вызовами в своем стремлении бороться с коррупцией и повышать эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру. Распространение прозрачности и подотчетности - это необходимый, но недостаточный шаг для преодоления этих вызовов, изменений потребует много сфер. Украина имеет много преданных делу граждан и организаций, которые вовлечены в процесс реформ, и мы с нетерпением ждем плодотворного сотрудничества с ними", - отметил Мэтьюз.