Toyota отзывает 6,5 миллиона автомобилей по всему миру

Корпорация Toyota Motor объявила об отзыве по всему миру 6,5 млн автомобилей, передает Bloomberg.

Причина отзыва авто - проблемы с выключателем управления стеклоподъемниками дверей.

Компания предупреждает - возможно короткое замыкание, которое приведет к перегреву и расплавлению деталей.

Читайте такжеToyota планирует прекратить выпуск бензиновых автомобилей к 2050 годуПод отзыв попадают автомобили, произведенные в Японии с января 2005 г. по август 2006 г. и с августа 2008 г. по июнь 2010 г.

Кроме того, отзыв коснется машин, выпущенных за пределами Японии в периоды с августа 2005 г. по август 2006 г. и с января 2009 г. по декабрь 2010 г.