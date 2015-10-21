Toyota отзывает 6,5 миллиона автомобилей по всему миру
09:33, 21 октября 2015Транспорт/Связь
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Причина - проблемы с управлением стеклоподъемниками дверей.
REUTERS
Корпорация Toyota Motor объявила об отзыве по всему миру 6,5 млн автомобилей, передает Bloomberg.
Причина отзыва авто - проблемы с выключателем управления стеклоподъемниками дверей.
Компания предупреждает - возможно короткое замыкание, которое приведет к перегреву и расплавлению деталей.
Читайте такжеToyota планирует прекратить выпуск бензиновых автомобилей к 2050 годуПод отзыв попадают автомобили, произведенные в Японии с января 2005 г. по август 2006 г. и с августа 2008 г. по июнь 2010 г.
Кроме того, отзыв коснется машин, выпущенных за пределами Японии в периоды с августа 2005 г. по август 2006 г. и с января 2009 г. по декабрь 2010 г.
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