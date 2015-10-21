"Укрзализныця" официально стала акционерным обществом

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в Facebook.

"Только что зарегистрировали юридическое лицо Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", - написал министр.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", сегодня также состоялось первое заседание правления новосозданного акционерного общества. По итогам заседания руководство компании приняло решение обратиться в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой инициировать избрание председателя правления "Укрзализныци" в соответствии с законодательно установленными конкурсными процедурами.

Кроме того, в течение 10 дней руководство компании планирует подать заявление в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку о выпуске акций ПАО "Украинская железная дорога".

Также в пресс-службе отметили, что согласно госреестру, сокращенное наименование акционерного общества - ПАО "Укрзализныця", а название общества на английском языке - Public jointstock company "Ukrainian railway" (сокращенно - JSC Ukrzaliznytsia).

Также, 2 сентября Кабмин утвердил проект устава Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Кроме того, стало известно, что акционерное общество, создаваемое на базе "Укрзализныци ", должно привлечь 229,88 миллиарда гривень путем частного размещения первого выпуска акций.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил численность правления создаваемой на базе "Укрзализныци" акционерной компании в составе 6 человек.

Также 2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Кроме того, стало известно, что акционерное общество, создаваемое на базе "Укрзализныци ", должно привлечь 229,88 миллиарда гривень путем частного размещения первого выпуска акций.

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