Украина и Польша договариваются о дешевом роуминге

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила проект межправительственного соглашения о создании международного рынка услуг роуминга между Украиной и Польшей, который предполагает двухстороннее снижение роуминговых расценок, сообщает пресс-служба НКРСИ.

«Соглашение направлено на создание международного рынка услуг роуминга между Украиной и Республикой Польша на основе максимально возможного приближения тарифов на услуги роуминга к уровню национальных", - говорится в сообщении.

Как уточнили в комиссии, документ устанавливает единые нормы и подходы к регулированию цен на услуги международной связи, а также предусматривает ряд мер для предотвращения случайного подключения к услуге роуминга.

В НКРСИ также отметили, что данный проект был разработан с целью реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита премьер-министра Арсения Яценюка в Польшу в сентябре этого года.

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Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.