Украинцы с начала года заплатили более 343 миллионов транспортного налога

Налогоплательщики в январе-сентябре 2015 года заплатили в бюджет 343,2 миллиона гривень транспортного налога, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, в частности, в сентябре в бюджет было перечислено 62,2 миллиона гривень указанного налога.

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Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 литра и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.