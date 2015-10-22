Украина и Молдова построят новый железнодорожный участок в обход Приднестровья - Укрзализныця

Об этом договорились в ходе переговоров 20 октября в Одессе председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. а. генерального директора Укрзализныци Александр Завгородний, а также начальники ГП «Железная дорога Молдовы» и Одесской железной дороги, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

«Это прямой путь из Молдовы на одесские порты", – пояснил Александр Завгородний. – Участок Березино–Басарабяска имеет важное значение как возможность сообщения с Молдовой в объезд Приднестровья. После восстановления эта железнодорожная колея создаст дополнительные удобства для эффективной логистики в сфере грузоперевозок».

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Отмечается, что проведение переговоров по вопросу строительства железнодорожного участка Березино–Басарабяска и капитального ремонта пути участка Арциз–Березино инициировала Одесская областная государственная администрация.

"В ходе переговоров достигнута договоренность о восстановлении пути и капитальный ремонт инфраструктуры этого участка. Необходимыми условиями реализации проекта являются организация движения не менее 6 пар поездов в сутки согласно с действующим законодательством Украины и Молдовы, а также внесение его финансового плана железных дорог на 2016 год. Участники проекта также будут искать инвесторов. По предварительным расчетам, работы начнутся летом 2016 года", - сообщили в УЗ.

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Кроме того отмечается, что участники встречи договорились инициировать процедуру открытия международного железнодорожного совмещенного пункта пропуска «Березино». Для этого нужно внести соответствующие изменения в пограничные соглашения железнодорожных администраций обеих стран.