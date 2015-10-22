Украинские авиакомпании из-за закрытого неба РФ просят разрешить им летать в Минск

Согласно повестке дня комиссии, в связи с запретом авиаперелетов в Россию, ряд авиакомпаний запросили разрешения на полеты в Минск и Кишинев.

В частности, авиакомпания "Днеправиа" подала заявку на получение по 7 разрешений на еженедельные рейсы Ивано-Франковск - Минск, Днепропетровск - Минск и Днепропетровск – Кишинев. Авиакомпания "Мотор Сич" запросила 7 еженедельных рейсов на маршрут Запорожье - Минск и 14 - на Киев - Минск.

Авиакомпания "YanAir" подала заявку на получение по 7 еженедельных рейсов Киев - Минск и Киев - Кишинев и увеличение частоты полетов с 4 до 7 в неделю на маршруте Одесса- Кишинев. Также компания запросила разрешения на маршруты Киев - Гюмри, Одесса - Тель-Авив, Одесса - Гюмри, Киев - Баку, Одесса - Ереван, Киев - Шенефельд.

Крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" подал заявку на получение разрешений на маршруты Харьков - Кутаиси, Киев - Бейрут, Киев - Амман, Киев - Актау, а также запросил увеличение с 3 до 7 рейсов в неделю по маршрутам Киев - Тегеран и с 4 до 7 рейсов - Киев - Бангкок.

Авиакомпания "Роза ветров" подала заявку на регулярные перелеты по маршруту Киев - Ташкент и чартерные перелеты Киев - Тиват.

"Атласджет Украина" подала заявку на аннулирование разрешений по маршруту Киев - Ларнака.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, украинские авиакомпании в январе-августе 2015 года сократили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 7,1% - до 4,2 млн человек.

25 сентября Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

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19 октября Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) направило в Государственную авиационную службу Украины письмо с просьбой незамедлительно провести переговоры по вопросам в области воздушного сообщения между странами.