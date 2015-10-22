"Укрзализныця" продлила срок курсирования 5 дополнительных поездов

Согласно сообщению пресс-службы компании, поезд № 203/204 Киев - Львов будет отправляться из Киева с 24 октября по 5 декабря в 00:12 по субботам, с прибытием во Львов в 10:21. В обратном направлении поезд будет отправляться с 25 октября до 6 декабря в 23:58 по воскресеньям и прибывать в Киев в 09:25.

Поезд № 259/219 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева с 30 октября по 4 декабря в 22:23 по пятницам и прибывать в Ивано-Франковск на следующий день в 11:10. Обратно из Ивано-Франковска поезд будет отправляться с 31 октября по 6 декабря в 19:58 по воскресеньям, с прибытием в столицу на следующее утро в 09:08.

Поезд № 207/208 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева с 6 ноября по 4 декабря в 17:30 по пятницам, с прибытием в Ужгород в 09:31 следующего утра. Обратно из Ужгорода он будет отправляться с 8 ноября по 6 декабря в 13:21 по воскресеньям, прибывать в столицу в 06:04.

Поезд № 472/471 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 28, 30 октября и 1 ноября в 15:28, и прибывать в Харьков в 08:38. Обратно из Харькова поезд будет отправляться 29, 31 октября и 2 ноября в 16:13, с прибытием в Одессу в 9:17.

Поезд № 209/210 Киев - Николаев будет отправляться из Киева 30 октября в 15:39, и прибывать в Николаев в 6:37. Из Николаева поезд отправиться 1 ноября в 21:55, и прибудет в столицу в 12:09.

В пресс-службе также отметили, что в железнодорожных билетах уже учтен переход на зимнее время.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спроса пассажиров сделала ежедневным в течение октября курсирование двух круглогодичных поездов №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь 12 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов ряда круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы поездов в Черновцы, Ивано-Франковск, Одессу и Николаев.