Донецкая железная дорога с начала года увеличила чистый убыток на 62%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-сентябре 2015 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 62% – до 682,7 миллиона гривень с 420,6 миллиона гривень.

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход ДЖД за указанный период сократился почти в 2 раза - до 2,934 миллиарда гривень с 5,484 миллиарда гривень.

Валовой убыток предприятия составил 613,421 миллиона гривень, тогда как за аналогичный период 2014 года предприятие получило 533,271 миллиона гривень валовой прибыли.

Убыток от операционной деятельности составил 692,954 миллиона гривень против 15,978 миллиона гривень операционной прибыли годом ранее.

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Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в первом полугодии 2015 года увеличила чистый убыток в 7 раз – до 1,2 миллиарда гривень. По итогам 2014 года ДЖД получила более 1,1 миллиарда гривень чистого убытка против 64,76 миллиона гривень чистой прибыли в 2013 году.

В конце декабря 2014 года Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений ДЖД, расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог. В октябре 2015 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что боевые действия на востоке Украины осложняют процесс передачи имущества ДЖД.

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Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци"). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тысячи километров - около 13% общей длины железных дорог Украины.