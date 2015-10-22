На должность руководителя "Укрпочты" претендуют 20 человек

Для участия в конкурсном отборе на должность руководителя Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта", подконтрольного Министерству инфраструктуры, подали заявки 20 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, требованиям конкурсного отбора соответствовали 14 человек.

В пресс-службе также отметили, что поскольку предприятие "Укрпочта" является особо важным для экономики Украины (активы более 2 миллиардов гривень или чистый доход более 1,5 миллиарда гривень), комиссия Мининфраструктуры должна определить от 2 до 5 финалистов, кандидатуры которых будут переданы на рассмотрение комитету по назначениям Минэкономразвития, который и выберет победителя конкурса.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство инфраструктуры Украины инициировало упрощение квалификационных требований для участия в кадровых конкурсах, убрав условие наличия у кандидатов, претендующих на должность руководителей подконтрольных министерству предприятий, профильного высшего образования.

С начала года министерство начало ряд конкурсных отборов на должности руководителей подконтрольных министерству предприятий. В частности, в конце июня Мининфраструктуры определило руководителей пяти государственных предприятий. Еще по пяти госпредприятиям был объявлен повторный конкурс. В частности, это Ильичевский морской торговой порт, Гниванский завод спецжелезобетона, "Укрводпуть", Киевский электротехнический завод "Транссигнал" и Государственное учебно-производственное учреждение авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки им. Маршала авиации А.И. Покрышкина".

Кроме того, ведомство объявило о начале конкурсных отборов на должности руководителей аэропортов "Борисполь" и "Львов".