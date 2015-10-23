Volkswagen заверил, что в предыдущих моделях дизельных двигателей манипуляции отсутствуют

Об этом сообщили представители концерна, передает украинская редакция "Немецкой волны". Проверки первоначальных вариантов используемого с 2012 года двигателя EA288 с нормой Euro-5 доказали отсутствие манипуляций.

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"Volkswagen подтвердил сегодня, что в дизельных автомобилях с двигателями EA288 как с нормами Euro-5, так и с нормами Euro-6, не встроено никаких программ, которые представляют собой неприемлемый механизм выключения с точки зрения законодательства", - говорится в обнародованном комментарии. Поэтому все новые авто марки Volkswagen с дизельным двигателем, которые предлагаются на рынке ЕС, являются законными, как с нормами Euro-5, так и Euro-6.

Напомним, ранее Федеральное управление моторного транспорта Германии исключило то, что версии Euro-6 двигателя EA288 имеют проблемы. Двигатель EA288 выпускался с 2012 года сначала с нормой Euro-5, а потом был пристроен к стандарту Euro-6. По данным Управления, с сентября 2015 года Volkswagen выпускает автомобили с двигателями с нормой Euro-6, которые не подвергались манипуляциям.