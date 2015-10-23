"Укрзализныця" хочет закупить электропоезда Hyundai и Крюковского завода

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2016 году планирует закупить по два пассажирских электропоезда производства Hyundai и Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. главы правления компании Александр Завгородний.

"Сегодня рассматривается закупка двух поездов Крюковского завода и двух электропоездов Hyundai, таких, которые уже используются на территории Украины", - сказал он.

Завгородний отметил, что сейчас ведутся переговоры с инвесторами о финансировании модернизации уже существующего подвижного состава и пассажирского парка дальнего сообщения.

Кроме того, он сообщил, что компания в 2016 году планирует закупить 3,3 тысячи грузовых полувагонов и 1,5 тысячи зерновозов. Он также добавил, что еще 3,5 тысячи вагонов готовы закупить частные инвесторы.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-сентябре 2015 года отремонтировала на подчиненных заводах и в вагонных депо 3 470 вагонов-зерновозов. По данным компании, по состоянию на начало октября парк вагонов-зерновозов, находящихся на балансе железных дорог и предприятий "Укрзализныци", составил 11 684 единиц, из которых в перевозках грузов задействовано 11 тысяч вагонов (94%), что является достаточным количеством для перевозки 3,5 миллиона тонн зерна ежемесячно и более 42 миллионов тонн в год.

В 2014 году "Укрзализныця" провела ремонт всех десяти поездов Нyundai, которые приступили к работе после устранения поломок. В 2014 году "Укрзализныця" приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс "Интерсити+").