"Укрзализныця" с начала года уплатила в госбюджет 11,4 миллиарда

Акционерная компания "Укрзализныця", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), с начала 2015 года перечислила в государственный бюджет налоговых отчислений на общую сумму 11,4 миллиарда гривень.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний.

"Общая сумма налогов, уплаченных в 2015 году, составила 11,4 миллиарда гривень", - сообщил он.

Кроме того, Завгородний добавил, что с июня по октябрь текущего года компания увеличила доход от перевозок на 31,8% - до 22,5 миллиарда гривень. Также, за этот период "Укрзализныця" на 1% увеличила грузоперевозки - до 124,3 миллиона гривень, в частности благодаря увеличению внутренних перевозок на 15,6%. При этом, перевозка экспортных грузов за четыре месяца сократилась на 10,7%, импортных - на 3,8%, а транзит – на 20,9%.

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Как сообщал УНИАН, убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении в январе-сентябре 2015 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 5% - до 5,48 миллиарда гривень с 5,76 миллиарда гривень. Кроме того, за указанный период "Укрзализныця" недополучила от местных бюджетов 409,3 миллиона гривень за перевозку пассажиров льготных категорий, которых перевезла на сумму 537,7 миллиона гривень, а компенсации получила лишь 128,4 миллиона гривень, или 24% от необходимой суммы возмещения.

За 9 месяцев 2014 года "Укрзализныця" перечислила в госбюджет 8,9 миллиарда гривень.