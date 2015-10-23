Пивоварский: авиасообщение между Украиной и РФ прекратится с 25 октября, несмотря на переговоры

Авиасообщение между Украиной и Россией прекратится с 25 октября, несмотря на переговоры сторон, сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

"На многочисленные просьбы российской стороны сегодня в Брюсселе в офисе Еврокомиссии состоялись технические консультации между Госавиаслужбой Украины и Росавиаслужбой России. ... Несмотря на эти консультации, с 25 октября вступают в силу санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины и против которых ввела санкции Госавиаслужба", - сказал министр.

По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, в состав украинской делегации вошли и.о. председателя Государственной авиационной службы Эдуард Демин, директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук и директор департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Всеволод Ченцов.

"В ходе технических консультаций стороны обменялись позициями. После возвращения украинская делегация передаст полученную информацию руководству страны. На основе нее будут приниматься решения о дальнейших шагах", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. Он также сообщил, что в украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

Позже, 16 октября, Росавиация направила в Госавиаслужбу письмо с просьбой незамедлительно провести переговоры по вопросам в области воздушного сообщения между странами.