Россия предлагает Украине отказаться от запрета на авиасообщение

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта по результатам переговоров в Брюсселе.

"Переговоры состоялись в связи с просьбами, поступившими к Росавиации от украинских авиакомпаний, принять меры по сохранению регулярного воздушного сообщения между городами РФ и Украины со ссылкой на давние родственные, исторические, культурные, экономические и социальные связи между нашими народами", - говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что все спорные вопросы должны решаться в ходе консультаций между авиационными властями в соответствии с межгосударственным соглашением о воздушном сообщении и сотрудничестве.

Читайте такжеПивоварский: авиасообщение между Украиной и РФ прекратится с 25 октября, несмотря на переговоры

"В соответствии с соглашением о воздушном сообщении и сотрудничестве, все спорные вопросы должны решаться в ходе консультаций между авиационными властями. Используя этот подход, в полном соответствии с международным правом российская сторона предложила снять все действующие ограничения на прямое воздушное сообщение и на транзит для российских и украинских авиакомпаний", - отметили в Росавиации.

Российская сторона предложила отказаться от применения с 25 октября ограничительных мер в отношении российских авиакомпаний, выполняющих полеты в временно оккупированный Крым.

Читайте такжеОдна из крупнейших авиакомпаний Европы прекратит полеты в России

"Суть российских предложений заключается также и в том, чтобы, начиная с 25 октября 2015 года, украинская власть больше не применяла такие меры, как преследование экипажей, обыски воздушных судов, наложение штрафов на российские авиакомпании, выполняющие полеты в Республику Крым", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, украинская сторона предложила взамен рассмотреть вопрос снятия взаимных ограничений исключительно на транзитные полеты.

При этом, в Росавиации отметили, что "отмена ограничений на транзитные полеты не обеспечит решения главного вопроса - сохранения регулярного авиасообщения между городами России и Украины".

Читайте такжеАвиасообщение России с внешним миром сводится к нулю - Bloomberg

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украине, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. Он также сообщил, что в украинском списке санкций оказалось 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Сообщение о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

Позже, 16 октября, Росавиация направила в Госавиаслужбу письмо с просьбой немедленно провести переговоры по вопросам в области воздушного сообщения между странами.