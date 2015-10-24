Maserati отзывает с американского рынка почти тысячу автомобилей
23:34, 24 октября 2015Транспорт/Связь
1102
Как отмечается, отзыв начнется 1 ноября и затронет автомобили, произведенные в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года.
Отзыв затронет Maserati модели 2014 GTS Quattroporte V8 / hartvoorautos.nl
Североамериканское отделение Maserati объявило об отзыве 984 автомобилей модели 2014 GTS Quattroporte V8 из-за возможности возгорания в моторном отсеке.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, отзыв начнется 1 ноября и затронет автомобили, произведенные в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года.
Читайте такжеVolkswagen вынужден отозвать 8,5 миллиона автомобилей из стран ЕС
Как сообщал УНИАН, ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве 27,7 тысячи автомобилей в разных штатах США из-за риска солевой коррозии, которая может вызвать поломку пружин передней подвески.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter