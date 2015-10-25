Украинские санкции: из Киева вылетел последний рейс в Москву
С 25 октября Украина закрыла небо для 29 российских авиакомпаний. Эти санкции стали ответом на их несогласованные с Киевом полеты в Крым.
24 октября в 20:40 из аэропорта "Борисполь" вылетел последний рейс Киев-Москва компании "Аэрофлот", сообщает ТСН.иа.
"Впрочем, пока неизвестно, действительно ли этот рейс будет последним. Не на камеру в аэропорту "Борисполь" сказали, что 25 октября вступают в действие сезонные зимние навигации, то есть все авиакомпании по всему миру подают так называемые "слоты" - место и время, когда их самолеты прибывают, и просьбы об их обслуживания", - говорится в сообщении.
Пока ни одна российская авиакомпания эти слоты не отменила. Некоторые отложили их до 8 ноября, а некоторые — до Нового года.
На камеру в аэропорту "Борисполь" сказали, что от украинских санкций экономически он никак не пострадает.
"От 25 октября Украина закрыла небо для 29 российских авиакомпаний. Эти санкции стали ответом на их несогласованные с Киевом полеты в Крым. На этой неделе Россия активно стремилась к переговорам с украинской стороной", - отмечает издание.
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Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что Украина готова отменить санкции по части российский авиакомпаний, если они прекратят несогласованно летать на оккупированный полуостров Крым и погасят штрафы за предыдущие несогласованные полеты.