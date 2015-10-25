Главный разработчик двигателей Volkswagen ушел в отставку
Ханно Йелден имел непосредственное отношение к установке ПО, позволяющего занижать измеряемые значения параметров вредных выбросов.
Один из топ-менеджеров немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen покинул свой пост на фоне скандала с фальсификацией показателей выхлопа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bild am Sonntag.
Деятельность руководителя департамента по разработке двигателей Ханно Йелдена (Hanno Jelden) на предмет возможного мошенничества проверяет прокуратура города Брауншвейг.
Как показало внутреннее расследование, Йелден имел непосредственное отношение к установке программного обеспечения, позволяющего занижать измеряемые значения параметров вредных выбросов.
Скандал вокруг Volkswagen разразился после того, как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) в сентябре уличило концерн в установке на автомобили с дизельными двигателями программного обеспечения, позволяющего обходить жесткие экологические нормы в США. ПО включало максимально экологичный режим работы двигателя при тестировании его на стенде и отключало его при обычной эксплуатации, что позволяло в десятки раз занизить выбросы вредных веществ.
История получила широкий резонанс и привела к отставке главы компании Мартина Винтеркорна. Власти США также обязали концерн отозвать почти 500 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах, и пригрозили компании штрафом до 18 миллиардов евро. Аналогичные требования компании предъявили власти Германии — отзыву подлежат 2,4 миллиона машин.