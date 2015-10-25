Главный разработчик двигателей Volkswagen ушел в отставку

Один из топ-менеджеров немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen покинул свой пост на фоне скандала с фальсификацией показателей выхлопа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bild am Sonntag.

Деятельность руководителя департамента по разработке двигателей Ханно Йелдена (Hanno Jel­den) на предмет возможного мошенничества проверяет прокуратура города Брауншвейг.

Как показало внутреннее расследование, Йелден имел непосредственное отношение к установке программного обеспечения, позволяющего занижать измеряемые значения параметров вредных выбросов.

Скандал вокруг Volkswagen разразился после того, как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) в сентябре уличило концерн в установке на автомобили с дизельными двигателями программного обеспечения, позволяющего обходить жесткие экологические нормы в США. ПО включало максимально экологичный режим работы двигателя при тестировании его на стенде и отключало его при обычной эксплуатации, что позволяло в десятки раз занизить выбросы вредных веществ.

История получила широкий резонанс и привела к отставке главы компании Мартина Винтеркорна. Власти США также обязали концерн отозвать почти 500 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах, и пригрозили компании штрафом до 18 миллиардов евро. Аналогичные требования компании предъявили власти Германии — отзыву подлежат 2,4 миллиона машин.