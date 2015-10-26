Российская авиакомпания "Трансаэро" прекратила существование

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Трансаэро" с 26 октября, и перевозчик с 00:01 мск понедельника прекращает полеты, сообщают РИА Новости.

"Согласно расписанию аэропортов Москвы, последний рейс "Трансаэро" выполнит в аэропорт Гонконга в 21:05 мск на самолете Boeing 767. Он приземлится в аэропорту прилета, когда авиакомпания прекратит существование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей (более 4 миллиардов долларов). Продажа ее билетов была остановлена, а пассажиров перевозили авиакомпании группы "Аэрофлот" и другие перевозчики.

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История со спасением "Трансаэро" началась в начале сентября. Об отзыве сертификата эксплуатанта "Трансаэро" с 26 октября стало известно на прошлой неделе по итогам проверки Росавиацией.