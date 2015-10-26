В России ожидается резкий рост ДТП: автовладельцы в кризис экономят на зимних шинах

Совокупные розничные продажи зимних шин в России упали на треть, пишут «Известия».

Значительное число автомобилистов, оставшихся на зиму с изношенными комплектами колес, рискуют попасть в ДТП этой зимой, предупреждают эксперты. Помимо падения шинного спроса для розничного рынка производители покрышек зафиксировали снижение поставок и на конвейеры российских автозаводов (-27% — это значение в общем соответствует спаду продаж новых машин и производства). Чтобы заместить потери, российские шинные производители перенаправили свою продукцию на экспорт, в том числе в страны ЕС.

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 годаС января по сентябрь 2015 года россияне купили 21,9 млн зимних покрышек, что на 32% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Pirelli. Отрицательная тенденция началась еще в 2014 году, когда рынок зимних шин сократился на 2,7% (до 32,4 млн шт.), но тогда нельзя было говорить об этом как о явлении ввиду не самой примечательной динамики. Сейчас это уже не тенденция, это - тревожный факт.

"Исходя из наших прогнозов, ожидается самое значительное падение в сегменте зимних шин (-30%). Обычно продажи этой продукции зависят от спроса со стороны владельцев новых автомобилей, купленных в текущем году, ведь все новые автомобили реализуются на летних шинах", — рассказал представитель «Континенталь Тайрс Рус» Дмитрий Макаров.

С 1 января 2015 года в России вступили в силу требования регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно регламенту, в зимнее время года (декабрь, январь и февраль) водители обязаны «переобувать» автомобили на зимние колеса. Причем в регламенте зафиксировано требование по остаточной величине протектора для зимней покрышки — не менее 4 мм (для летней — не менее 1,6 мм). Административное наказание предусмотрено в ПДД лишь в случае нарушения требований по глубине протектора (500 руб.), а обязанность менять сезонную «резину» законодатели пока не подкрепили соответствующим штрафом.