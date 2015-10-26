Одесская железная дорога с начала года увеличила прибыль на 74%

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-сентябре 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 74% - до 207,041 миллиона гривень с 118,771 миллиона гривень.

Согласно квартальному отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход ОЖД за указанный период вырос на 40% - до 9,291 млрд грн. При этом валовая прибыль предприятия за девять месяцев текущего года увеличилась в 3,8 раза - до 2,477 миллиарда гривень, а операционная прибыль возросла почти в 3 раза - до 885,8 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога в первом полугодии 2015 года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза – до 107,51 миллиона гривень с 61,63 миллиона гривень. По итогам 2014 года ОЖД увеличила чистую прибыль по сравнению с 2013 годом на 32,4% - до 147,02 миллиона гривень со 111,07 миллиона гривень.

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Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.