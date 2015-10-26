Volkswagen из-за скандала потерял мировое лидерство по продажам – Toyota обогнала

Toyota Motor Corp. по итогам девяти месяцев 2015 года вернула себе звание ведущей автокомпании по объемам продаж на фоне скандала вокруг Volkswagen, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Японская группа сообщила о том, что продала 7,49 млн машин, в то время как немецкий концерн достиг показателя в 7,43 млн.

По итогам первого полугодия 2015 года концерн Volkswagen обошел по объему поставок японскую компанию, однако в сентябре у него возникли проблемы из-за дефектного программного обеспечения.

Агентство по охране окружающей среды США заявило, что ПО, установленное на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями, позволяет обходить проверку уровня выброса вредных веществ. После этого власти США обязали компанию отозвать с американского рынка 500 тыс. машин.

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Volkswagen вынуждена была частично приостановить продажи ряда моделей дизельных автомобилей в стране. Компания признала, что неисправным программным обеспечением снабжены 11 млн авто по всему миру.

После этого в отставку подал глава концерна Мартин Винтеркорн, который ставил задачу обогнать Toyota и General Motors по объему продаж. Новым директором стал глава Porsche Маттиас Мюллер.

Toyota вернула себе пальму первенства по продажам в 2012 году. До этого, в 2011 году, она скатилась на третью позицию, уступив GM и Volkswagen на фоне стихийных бедствий в Японии и Таиланде. В 2008–2010 годах Toyota также неизменно занимала первое место.