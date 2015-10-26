Скоростной поезд Киев-Запорожье будет ходить два раза в неделю

Акционерная компания "Украинская железная дорога" с 3 ноября этого года увеличит частотность движения скоростного поезда "Интерсити+" по маршруту Киев - Запорожье - Киев до двух раз в неделю, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Он будет отправляться из Киева в 15:00 и прибывать в Запорожье в 21:58, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 23:12 и прибывать в Киев в 06:10.

Кроме того, в компании сообщили, что "Укрализныця" продлила сроки движения дополнительного поезда Одесса - Харьков по 30 ноября.

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Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.