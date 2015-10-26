Минтранс РФ об авиасанкциях: на переговорах будем стремиться восстановить статус-кво

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«В пятницу (переговоры) проходили в Брюсселе. Глава Росавиации (вел переговоры) со своим визави, главой Госавиаслужбы Украины, был также и телефонный разговор с моим коллегой — министром инфраструктуры Украины. Но, к сожалению, эти переговоры не привели к восстановлению прямого воздушного сообщения между нашими странами. Конечно, мы нацелены на восстановление статуса-кво. Мы в любом случае будем исходить из интересов наших пассажиров и экономических интересов авиакомпаний», - сказал Соколов.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.