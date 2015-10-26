Бывший топ-менеджер Opel будет помогать спасать репутацию Volkswagen

О назначении сегодня сообщили в Volkswagen. Как отмечается в заявлении концерна, Томас Зедран начнет работу 1 ноября и будет отчитываться председателю правления Volkswagen Маттиасу Мюллеру, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Томас Зедран пришел в автомобильную отрасль только в 2012 году, когда занял должность руководителя отдела стратегии и операций в компании Opel, принадлежащей General Motors (GM). В течение нескольких месяцев в 2012-2013 годах он был временным руководителем Opel, впоследствии - до лета этого года - отвечал в концерне GM за бренды Chevrolet и Cadillac.

Приход Томаса Зедрана станет уже вторым случаем привлечения концерном Volkswagen топ-менеджеров из компаний-конкурентов. Ранее в этом месяце концерн Volkswagen предложил работу Кристинэ Гоманн-Деннгардт, члену совета директоров Daimler AG, которая станет первой женщиной в правлении Volkswagen в истории.

Напомним, после того как разгорелся "дизельный" скандал, в отставку подал председатель правления Volkswagen AG Мартин Винтеркорн. Новым руководителем концерна назначили Маттиаса Мюллера, который возглавлял Porsche. Впоследствии компанию решил оставить и гендиректор чешского автопроизводителя Skoda, который принадлежит Volkswagen, Винфрид Фаланд.