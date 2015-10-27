США продлили еще на год запрет на полеты над Крымом и Донбассом

Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) и Минтранс США продлили запрет, введенный с 29 декабря 2014 года, на полеты американских авиакомпаний над Симферополем и Днепропетровском, включая всю зону летной ответственности в этих районах, до 27 октября 2016 года.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального реестра американского правительства.

Согласно сообщению, запрет был продлен в связи с продолжением нестабильной ситуации на востоке Украины.

"ФАА продолжает оценивать ситуацию в районе Симферополя и Днепропетровска, и отмечает по-прежнему существующую опасность для полетов гражданской авиации США в связи с продолжением боевых действий в этом районе. Существует также опасность более масштабных боевых действий в восточной Украине с участием пророссийских сепаратистов, которые могут ошибочно атаковать гражданские суда, восприняв их как угрозу, в частности, как это случилось с рейсом авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении.

Также, по данным американских властей, пророссийские сепаратисты имеют в своем распоряжении различные виды противовоздушного вооружения, которыми могут быть уничтожены гражданские суда США.

"Пророссийские сепаратисты имеют доступ к различным видам зенитного оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и, возможно, более продвинутое оружие - ракеты земля-воздух. Сепаратисты продемонстрировали свою способность использовать это оружие, сбив несколько самолетов в ходе боевых действий в Восточной Украине в 2014 году", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеУкраина подписала с США договор об "открытом небе"

Как сообщал УНИАН, решение о запрете полетов гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском было введено Федеральным управлением гражданской авиации США с 29 декабря 2014 года.

"Это действие расширяет территорию, в которой запрещены полеты субъектов, подпадающих под Специальные правила федерального регулирования (SFAR) № 113, включая всю зону летной ответственности Симферополя и Днепропетровска", - говорится в документе.

Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.