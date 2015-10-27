"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток в киевском и западном направлениях

Акционерная компания "Украинская железная дорога" в октябре этого года зафиксировала рост пассажиропотока на поездах, следующих в направлении Киева, а также в западный регион Украины, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, наиболее популярными направлениями в октябре стали Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Днепропетровск, Львов-Одесса, а также из этих городов в обратном направлении.

Суточная перевозка пассажиров по маршруту Киев-Львов увеличилась на 15% - до 2,098 тыс., в обратном направлении на 16% - до 2,212 тыс. человек. В сообщении Киев-Харьков рост составил 12% - до 1,978 тыс., обратно - 18%, до 2,054 тыс. человек.

На маршруте Киев-Днепропетровск суточный пассажиропоток вырос на 9% - до 1,518 тыс. пассажиров, в обратном направлении - на 14%, 1,553 тыс. Из Львова в Одессу был отмечен рост на 34% - до 710 пассажиров в сутки, обратно - 38%, 675 человек. Также отмечается, что октябре увеличилось количество прямых пассажиров, следующих до конечных пунктов движения поезда.

Кроме того, в компании отметили, что в октябре в западном и одесском направлениях было назначено 13 дополнительных пассажирских поездов и увеличена периодичность курсирования 4 поездов. Еще 4 пассажирских поезда были добавлены в восточном направлении, в частности, Харьков-Лисичанск, Харьков-Артемовск-Константиновка, Харьков-Константиновка и Константиновка-Киев.

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Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.