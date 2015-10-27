Европарламент принял закон об отмене роуминга внутри Евросоюза

Согласно документу, плата за роуминг внутри Евросоюза блокируется с апреля 2016 года и будет полностью отменена в июне 2017 года, передает Би-би-си.

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На время этого переходного режима оплата будет такой: минута разговора в роуминге составит 0,05 евро (сейчас эта услуга стоит 0,19 евро). Отправка одного SMS, стоящая в настоящее время 0,06 евро, с апреля будет равняться 0,02 евро. За один мегабит данных возможно будет платить 0,05 евро вместо нынешних 0,2, передает ТАСС.

Стоимость отправки текстовых сообщений, звонков и выхода в интернет с мобильных устройств будет стоить для абонента одинаково как в стране проживания, так и в любой другой стране Евросоюза.

Некоторые специалисты опасаются, что новый закон может побудить сотовых операторов ЕС повысить цены на связь, чтобы компенсировать отмену роуминга, однако другие отмечают, что в законе предусмотрены определенные гарантии для предотвращения этой ситуации.

Вице-президент Еврокомисии Андрус Ансип назвал принятый закон "хорошей сделкой", которая принесет европейцам "ощутимые выгоды".