Питание в скоростных поездах подешевело на 20%

Как сообщила пресс-служба компании "Украинская железная дорога", в состав которой входит УЖСК, решение об удешевлении питания было принято по просьбам пассажиров компании.

"По желанию пассажиров оператор предоставления услуг питания в скоростных поездах принял решение снизить стоимость продуктов питания на 10% с 20 октября. Ранее планировалось это сделать с 1 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

Также представители компании отметили, что это уже второй этап снижения цен, до этого на 10% цены были снижены 16 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее пассажиры неоднократно отмечали, что стоимость питания на скоростных поездах "Интерсити" в несколько раз завышена по сравнению с реальной стоимостью продуктов.

Кроме того, в средине октября УЖСК признала несостоявшимся проведенный 20 августа этого года конкурс по определению оператора для предоставления услуг питания пассажирам скоростных поездов категорий "Интерсити+" и "Интерсити". В этой связи УЖСК сообщила о намерении провести следующий конкурс в конце ноября – начале декабря 2015 года.

Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и двух поездов с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.