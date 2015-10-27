Путин одобрил: Россия будет экспортировать автомобили Lada в Сирию

Об этом журналистам сообщил глава компании Бу Андерссон, передает "Газета.Ru".

«С точки зрения ведения бизнеса, возможно, сейчас неправильное время, - сказал Андерссон, отвечая на вопрос о поставках автомобилей компании за рубеж. - Но у нас есть партнер Nissan в Сирии, и однажды ситуация там улучшится. Мы выбрали лучшего импортера в Ливане, и там ситуация также восстановится. Мы выбрали дилера в Венгрии. Четыре месяца назад я был в Египте. Сейчас идет исследование рынка по импортерам в Тунисе и Марокко».

Читайте такжеРоссийский "АвтоВАЗ" дожился до крупнейшего сокращения в истории - будут уволены 15 тысяч человек

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин попросил главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона вернуть отечественные автомобили Lada на улицы Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНИАН, накануне новый автомобиль Lada Vesta Путину показал гендиректор АвтоВАЗа Бу Андерссен, который приехал в Сочи для участия в 12-й сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он рассказал о новинке, после чего глава государства сел за руль и вместе с руководителем предприятия приехал на пленарное заседание клуба, где пообщается с его участниками. Российский лидер заявил, что остался доволен новым творением АвтоВАЗа.