"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда в западном направлении

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, поезд №108/107 Одесса - Ужгород отправится в дополнительный рейс из Одессы 1 ноября, обратно из Ужгорода 2 ноября.

Поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать из Киева с 30 октября по пятницам, с обратным выездом из Черновцов 31 октября в субботу, а с 8 ноября - по воскресеньям.

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Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.