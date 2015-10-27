General Motors отзывает 1,4 миллиона машин из-за угрозы возгорания

19:33, 27 октября 2015
Транспорт/Связь
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В компании еще не определились со способом устранения неполадок

REUTERS

Автоконцерн General Motors отзывает 1,4 млн машин в Северной Америке из-за утечки масла, передают «Ведомости» со ссылкой на CBS News. Выявленный дефект нередко становится причиной возгорания автомобиля, в некоторых случаях - гаража или дома.

Технические неполадки выявлены у автомобилей моделей Pontiac Grand Prix и Buick Regal 1997-2004 гг. сборки, Chevrolet Impala 2000-2004 гг. выпуска, Chevrolet Lumina и Oldsmobile Intrigue 1998-1999 гг. производства и Chevrolet Monte Carlо 1998-2004 гг. выпуска. Автомобили данных моделей имеют шестицилиндровый двигатель (V6) объемом 3,8 л.

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"В компании еще не определились со способом устранения неполадок, мы не можем сказать, повлияют ли связанные с этим затраты на прибыль General Motors", - заявил официальный представитель концерна.

Пять лет назад компания отозвала 1,5 млн машин. Тогда причиной отзыва был тот же дефект. После ремонта автомобилей их владельцы зафиксировали 1300 случаев возгорания. 

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