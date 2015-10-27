"Укрзализныця" обещает на новогодние праздники 5 дополнительных поездов

Акционерная компания "Украинская железная дорога" рассматривает возможность запуска на период новогодних праздников 2015/2016 года пять дополнительных поездов на наиболее популярных направлениях, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, речь идет о направлениях: Киев - Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Новоалексеевка; Одесса - Ужгород, Черновцы; Днепропетровск - Ивано-Франковск, Львов; Запорожье - Ивано-Франковск и Харьков - Ужгород.

В пресс-службе также отметили, что решение о назначении поездов будет принято с учетом увеличения спроса и техническими возможностями компании.

Читайте также"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда в западном направлении

Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.