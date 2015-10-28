Дизельный скандал: убыток Volkswagen составил почти $4 миллиарда

По итогам третьего квартала автомобильный концерн Volkswagen получил убыток выше, чем прогнозировалось. Операционный убыток автоконцерна на фоне скандала с дизельными двигателями составил 3,48 миллиарда евро (3,84 миллиарда долларов), сообщает Газета.ru со ссылкой на CNBC.

"Это первый квартальный убыток компании за последние 15 лет работы. Основная часть убытка приходится на выплаты потребителям в связи с "дизельгейтом", который грозит отзывом до 11 миллионов автомобилей по всему миру. По оценкам компании, она уже выплатила за скандал около 6,7 миллиарда евро, эта сумма оказалась значительно ниже, чем прогнозировали многие аналитики", - говорится в сообщении.

При этом выручка компании с начала года выросла на 8,5%, в общей сложности с начала года автоконцерн продал 10,14 миллиона автомобилей.

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Ранее сообщалось, что в связи с последствиями "дизельного скандала" Volkswagen начал сокращать сотрудников и снижать объемы производства.