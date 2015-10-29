Железнодорожные грузоперевозки подорожают на 15%

Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует с 1 января 2016 года повысить тариф на перевозки грузов на 15%, за исключением перевозки угля, тариф на который повысится на 5%.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний.

По его словам, следующее повышение тарифов запланировано на июль 2016 года и будет зависеть от уровня инфляции в Украине.

"Мы готовимся к поднятию тарифа и однозначно будем предлагать государству принять решение о повышении тарифов с 1 января 2016 года. Тариф будет повышен на 15%, перевозка угля – на 5%. Мы готовим документы", - сказал Завгородний, добавив, что повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах в следующем году пока не предусматривается.

По его словам, необходимость в повышении грузовых тарифов обусловлена тем, что темпы роста цен на продукцию, которую потребляет отрасль (электроэнергию, дизтопливо, запчасти для ремонта, элементы строения пути) и уровень инфляции значительно опережают темпы роста тарифов на грузоперевозки и создают диспропорцию между ценами на продукцию и грузовым тарифом.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский констатировал, что непродуманность сегодняшних тарифов на перевозки ж/д транспортом вынудила предприятия перевести часть своих грузов на автотранспортные перевозки.

В конце февраля 2015 года "Укрзализныця" инициировала очередное повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в связи с резким ухудшением экономической ситуации в стране. Предложение было одобрено Министерством инфраструктуры, однако в конце мая Государственная регуляторная служба Украины отказалась регистрировать проект приказа о повышении тарифов на грузовые перевозки на 25% в этом году.

"Укрзализныця" уже неоднократно повышала тарифы на грузоперевозки. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.