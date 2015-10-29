"Украинская железная дорога" может объединить все активы отрасли в декабре

Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе "Укрзализныци", может объединить все железнодорожные активы страны в декабре, заявил заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер на бизнес-форуме в Киеве.

"Одно из самых больших достояний того, что мы делаем, - это "Укрзализныця". Сформирована новая компания ("Украинская железная дорога" - УНИАН), которая, надеюсь, в декабре будет наполнена активами. То есть то, что находится под управлением разных железных дорог, плюс заводы, будет под управлением новой компании", - сказал Шульмейстер.

По словам чиновника, новосозданная структура даст возможность привести управление железнодорожными активами страны в соответствие мировым стандартам.

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Как сообщал УНИАН, акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), начнет хозяйственную деятельность 1 декабря.

При этом финансовые счета компании будут открыты до конца октября этого года, а также будут поданы документы в Нацкомиссию по ценным бумагам для выпуска акций компании.

Общее количество филиалов акционерного общества составит около 30 единиц.