"Украинская железная дорога" может объединить все активы отрасли в декабре
Новосозданная структура даст возможность привести управление железнодорожными активами страны в соответствие мировым стандартам.
Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе "Укрзализныци", может объединить все железнодорожные активы страны в декабре, заявил заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер на бизнес-форуме в Киеве.
"Одно из самых больших достояний того, что мы делаем, - это "Укрзализныця". Сформирована новая компания ("Украинская железная дорога" - УНИАН), которая, надеюсь, в декабре будет наполнена активами. То есть то, что находится под управлением разных железных дорог, плюс заводы, будет под управлением новой компании", - сказал Шульмейстер.
По словам чиновника, новосозданная структура даст возможность привести управление железнодорожными активами страны в соответствие мировым стандартам.
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Как сообщал УНИАН, акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), начнет хозяйственную деятельность 1 декабря.
При этом финансовые счета компании будут открыты до конца октября этого года, а также будут поданы документы в Нацкомиссию по ценным бумагам для выпуска акций компании.
Общее количество филиалов акционерного общества составит около 30 единиц.