"Укрзализныця" планирует получить около 80 миллиардов дохода в 2016 году

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), заложило в проекте финансового плана на 2016 год получение дохода в размере 78 миллиардов гривень.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний.

"У нас по перспективному плану – 78 миллиардов гривень доходов…У нас есть три варианта плана, есть вариант плана, который подготовлен на основании показателей текущего года, также мы будем показывать финплан с увеличением доходной ставки на 15% за счет поднятия тарифа на грузоперевозки, это позволит потратить порядка 7 миллиардов гривень капитальных инвестиций, если этого не произойдет (повышения грузовых тарифов с 1 января 2016 года на 15% - УНИАН), то потратим 3 миллиарда гривень, как тратили в этом году", - сказал Завгородний.

По его словам, до 15 ноября этого года планируется передать проект финансового плана на рассмотрение правительственного комитета, а до 1 декабря - на согласование в Кабинет министров Украины.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2015 года Кабинет министров Украины утвердил финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год.

Как уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану, убыток "Укрзализныци" по итогам 2015 года составит 47 миллионов гривень.

Согласно финплану, в 2015 году доход ведомства от грузоперевозок составит 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

По оперативным данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше 2013 года.