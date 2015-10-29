Полисы "Зеленая карта" подорожают на 6,1%

Стоимость страховых полисов "Зеленая карта", которые являются обязательными для выезжающих за рубеж на автотранспорте, с 3 ноября увеличится в среднем на 6,1%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда на легковом автомобиле в страны Европы подорожает на 36 гривень – до 619 гривень, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову – на 26 гривни, до 451 гривень. Стоимость годового полиса в Европу вырастет на 312 гривень – до 5 419 гривень, в Россию, Беларусь и Молдову – на 124 гривни, до 2 166 гривень.

Как сообщал УНИАН, процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей происходит в связи с колебанием обменного курса евро более чем на 5% по сравнению с применяемым курсом.

В последний раз стоимость полиса пересматривалась 27 апреля.

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Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта2 функционирует с 1951 года. Основная цель системы – урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40-м членом системы.