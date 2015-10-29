"Укрзализныця" хочет вернуть в эксплуатацию два двухэтажных чешских поезда Skoda

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний.

"У нас есть два электропоезда Skoda, один будет запущен в эксплуатацию до 1 декабря 2015 года, второй - до 1 марта 2016 года. Они простояли полтора года, и за это время, по нашим оценкам, каждый поезд не принес около 320 миллионов гривень дохода от перевозки пассажиров", - сказал Завгородний.

По его словам, "Укрзализныця" планирует задействовать эти поезда на маршрутах Полтава - Кременчуг - Киев и Кременчуг - Днепропетровск - Харьков.

Он также сообщил, что ранее "Укрзализныця" провела переговоры с крупными машиностроительными компаниями, одними из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта - Alstom, Siemens и Bombardier относительно перспектив их сотрудничества с украинской стороной по вопросам обновления подвижного состава.

Кроме того, он сообщил о состоявшихся переговорах с Молдовой, которая хочет запустить поезд между Кишиневом и Одессой. Помимо того, "Укрзализныця" ведет переговоры с Беларусью о запуске поезда между Минском и Новоалексеевкой.

Завгородний также сообщил о планах по наращиванию объемов ремонта локомотивов на входящих в состав новосозданной акционерной компании заводах, в частности, Запорожском электровозоремонтном заводе, Львовском локомотиворемонтном заводе и Днепропетровском тепловозоремонтном заводе.

По его словам, каждый завод ремонтирует порядка 40-60 локомотивов в год, тогда как на следующий год планируется на каждом предприятии отремонтировать около 150-200 локомотивов.

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Как сообщал УНИАН, чешские электропоезда Skoda ранее курсировали на маршрутах из Симферополя в Харьков и Донецк, позже планировалось их назначить на маршрут Харьков - Донецк. В феврале 2014 года поезда поступили в управление Южной железной дороги из управления Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК), которая эксплуатирует скоростные поезда.

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Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 "Тарпан" и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.