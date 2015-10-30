Песков хочет, чтобы авиасообщение между Украиной и Россией возобновилось

Об этом сообщают РИА Новости Украина.

"Мы неоднократно подчеркивали, что прекращение авиасообщения между Россией и Украиной — это полный абсурд, который, на самом деле, противоречит интересам и авиаперевозчиков, и, главное, россиян и украинцев. И конечно, мы надеемся все-таки, что здравый смысл возобладает", — сказал Песков.

Читайте такжеРоссия предлагает Украине отказаться от запрета на авиасообщение

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. Он также сообщил, что в украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

Читайте такжеУкраинские санкции: из Киева вылетел последний рейс в Москву

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

Позже, 16 октября, Росавиация направила в Госавиаслужбу письмо с просьбой незамедлительно провести переговоры по вопросам в области воздушного сообщения между странами.