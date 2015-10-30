Turkish Airlines открывает регулярные рейсы между Запорожьем и Стамбулом

Одна из крупнейших в мире авиакомпания Turkish Airlines с активами в Украине с 28 декабря 2015 года откроет прямые регулярные рейсы по маршруту Стамбул – Запорожье – Стамбул.

В пресс-службе авиакомпании УНИАН сообщили, что рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

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Как сообщал УНИАН, Turkish Airlines в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года более чем в 4,6 раза – до 406 млн долл.

На сегодняшний день авиакомпания выполняет полеты в пять крупнейших городов Украины – Киев, Львов, Днепропетровск, Одессу и Херсон.

Справка УНИАН. Авиакомпания Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, или THY) создана в 1933 году с флотом из пяти самолетов. На сегодняшний день Turkish Airlines является 4-звездочной авиакомпанией с воздушным флотом из 297 пассажирских и грузовых самолетов. Turkish Airlines осуществляет рейсы по 279 направлениям (48 внутренних и 231 международное), являясь первой в Европе и четвертой в мире авиакомпанией по количеству направлений.

В Украине офисы Turkish Airlines открыты в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске и Херсоне.