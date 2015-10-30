"Укрзализныця" просит передать проект "Воздушный экспресс" в свое управление

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ведет переговоры с Министерством инфраструктуры о передаче в свое управление проекта "Воздушный экспресс", предполагающего строительство железнодорожной ветки к аэропорту "Борисполь", который так и не был реализован.

Об этом в ходе встречи с журналистами 29 октября сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний.

"Воздушный экспресс" в официальном порядке передан в управление Министерства инфраструктуры Украины, на сегодняшний день мы ведем переговоры о том, чтобы этот проект забрать себе. Но учитывая, что китайской стороной до сих пор не принято решение о дальнейшем финансировании этого проекта, вопрос пока завис в воздухе", - сообщил Завгородний.

По его словам, в случае если китайская сторона одобрит дальнейшее финансирование этого проекта, то "Укрзализныця" с целью экономии средств намерена пересмотреть условия строительства в сторону упрощения.

"Мы дали два предложения - это замена назначения данного кредита на финансирование строительства электровоза. Мы хотим за часть этих денег построить, так сказать, "Воздушный экспресс" light, есть задумка, как это построить без тоннелей и переходов. Это будет обыкновенный рельсовый маршрут, там есть платформа, мы ее переделаем в станцию, сделаем станцию примыкания…Был проект, согласно которому все пересечения были воздушным путем, без пересечения ж/д транспорта, что составляло порядка 60% стоимости этого проекта, есть вариант как его удешевить", - подчеркнул Завгородний.

Читайте также"Воздушный экспресс" перешел под управление Мининфраструктуры

Как сообщал УНИАН, согласно условиям соглашения, для реализации национального проекта "Воздушный экспресс" "Эксимбанк" Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 миллионов долларов. Кредит планировалось выделить двумя траншами, первый из них в объеме 52 миллионов долларов был выделен в 2013 году и направлен на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 миллионов долларов, должен быть направлен на строительные работы и закупку подвижного состава. Несмотря на то, что деньги были выделены, а технико-экономическое обоснование проекта утвердили еще в марте 2011 года, проектирование завершено не было, поэтому строительство так и не началось.

В сентябре 2014 года тогда еще министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак заявил, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 миллионов долларов кредита. Однако в Госинвестпроекте эти обвинения назвали клеветой. В сентябре прошлого года Кабинет министров ликвидировал это ведомство, передав его полномочия Министерству экономического развития и торговли Украины.

Согласно постановлению Кабмина от 17 июня этого года, "Воздушный экспресс" перешел из ликвидированного Госинвестпроекта в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Ранее новое руководство Министерства инфраструктуры заявило, что считает "Воздушный экспресс" совершенно бесперспективным проектом, поэтому готово предложить китайским инвесторам альтернативные проекты, на которые можно было бы направить средства доноров КНР, в частности, на развитие дорожного хозяйства страны.