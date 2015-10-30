С 19 декабря начнет курсировать прямой поезд Варшава – Львов

Об этом сообщило издание lviv.vgorode.ua со ссылкой на Rynek Kolejowy.

"Во Львов поедут беспересадочные вагоны из Вроцлава и Варшавы через Краков. Их график больше не будет меняться", - заявила Марта Земска из пресс-службы PKP Intercity.

По ее словам, эта информация еще не отражена в расписании. Вагоны из Варшавы будут включены в состав поезда, курсирующего между Вроцлавом и Львовом.

Читайте также"Укрзализныця" хочет вернуть в эксплуатацию два двухэтажных чешских поезда Skoda

Поезда из Вроцлава и Варшавы будут следовать через Краков, с прибытием во Львов в 6:03 или 7:15 в зависимости от даты. Расписание поездов в обратном направлении пока не обнародовали.

Касаемо рейса "Перемышль-Львов-Перемышль", то из Львова поезд выезжает в 8:10 по киевскому времени и прибыет в Перемышль в 9:48 по Варшаве. С этого поезда можно будет пересесть на поезда до Кракова, Вроцлава и Зельоней Гуры. Из Перемышля поезд будет выезжать в 17:50, прибытие во Львов – 21:25. С него можно будет пересесть на поезда до Киева, Винницы, Одессы, Харькова и других.

Первый рейс нового поезда ожидается 19 декабря. Обслуживаться маршрут будет с помощью украинских вагонов, приобретенных в Польше.

Сообщается, что сейчас во Львов из Польши ходит только один ночной поезд "Львовский экспресс". Он курсирует ежедневно со Вроцлава через Краков. Из Вроцлава поезд отправляется в 16:54 (по местному времени), во Львов прибывает в 6:03 или 7:15 (в зависимости от даты). Со Львова отправление в 22:59, прибытие во Вроцлав - в 10:55 (по местному времени).