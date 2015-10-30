Запрет РЖД на эксплуатацию украинских вагонов вступил в силу

Запрет Российских железных дорог (РЖД) на эксплуатацию вагонов ГП "Украинский государственный центр железнодорожных рефрижераторных перевозок "Укррефтранс" (г. Фастов) на территории Российской Федерации вступил в силу сегодня, 30 октября 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Да, вступил в силу. Вследствие этой конвенции, которую украинская сторона получила 30 сентября, "Укррефтранс" вынужден не направлять туда (в Россию – УНИАН) свой подвижной состав", - сообщили УНИАН в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины УНИАН сообщили, что Минтранс РФ поручил РЖД ввести запрет на эксплуатацию вагонов украинской госкомпании "Укррефтранс" на территории РФ с 30 октября этого года, в связи с чем РЖД направили соответствующую телеграмму украинской стороне.

В пресс-службе также добавили, что причина данного запрета в телеграмме РЖД не указывается, однако стоит отметить, что решение о его введении было принято после того, как Украина запретила эксплуатировать на своей территории вагоны двух российских компаний.

В частности, "Укрзализныця" в связи со вступлением в силу с 22 сентября санкций в отношении ряда граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские транспортные компании, приняла решение о выведении с территории страны более 3,5 тысячи грузовых полувагонов собственности "Первой грузовой компании" (ПГК) и ее "дочки" - "ПГК в Украине" и запрете их приема в страну.

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Справка УНИАН. "Укррефтранс" начал функционировать в системе "Укрзализныци" с 1 января 1997 года. Он был создан на базе объединения рефрижераторных вагонных депо Фастов Юго-Западной железной дороги, Синельниково Приднепровской железной дороги, Каховка Одесской железной дороги и Тернополь Львовской железной дороги.