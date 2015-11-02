Volkswagen отзывает в Южной Корее 28 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

07:31, 02 ноября 2015
Транспорт/Связь
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Компания Volkswagen  отзывает в Южной Корее 28 тыс. автомобилей из-за проблем с работой подушек безопасности. 

REUTERS

Об этом сообщило министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, передает ТАСС.

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"Корейское подразделение Volkswagen передало минтрансу соответствующее уведомление. Отзыв будет произведен в начале 2016 года", - отмечается в заявлении.

Дефект заключается в том, что из-за конструкторских недоработок не всегда срабатывают часовые пружины, запускающие подушки безопасности. Ранее компания по тем же причинам отозвала около 420 тыс. автомобилей в США.

Проблема обнаружена на автомобилях моделей Golf, Jetta, Passat  и Tiguan, выпущенных в период с 2010 по 2014 годы.

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