Крушение А321: Российские авиакомпании прекращают полеты над Синаем

Об сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Русская служба BBC.

"Все полеты выполняются в обход Синайского полуострова в связи с требованиями Европейской организации по безопасности воздушной навигации", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее об изменении маршрутов своих рейсов и прекращении полетов над Синаем заявили в авиакомпаниях Emirates, Air France и Lufthansa.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

На его борту находились 224 человека, все они погибли.