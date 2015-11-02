Крушение А321: Российские авиакомпании прекращают полеты над Синаем
Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты над территорией Синайского полуострова, скорректировав маршруты полетов своих рейсов с пунктом прилета и вылета Шарм-эш-Шейх в Египте.
Об сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Русская служба BBC.
"Все полеты выполняются в обход Синайского полуострова в связи с требованиями Европейской организации по безопасности воздушной навигации", - подчеркнул представитель пресс-службы.
Ранее об изменении маршрутов своих рейсов и прекращении полетов над Синаем заявили в авиакомпаниях Emirates, Air France и Lufthansa.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок.
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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.
На его борту находились 224 человека, все они погибли.